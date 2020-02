Roma, 28 feb. (Adnkronos) – Matteo Salvini ha postato una foto su Fb in cui stringe la mano a Francesco Totti, incrociato in un rifugio sulle Dolomiti in Trentino dove oggi si trova il leader della Lega. Salvini scrive sulla foto: “Il Capitano” con l’emoticon di una faccina sorridente.