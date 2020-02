Spazio, da Leonardo alla TAS: ecco le tappe della visita della Commissione permanente Itre del Parlamento Europeo

Dalla divisione elicotteri di Leonardo a Varese agli stabilimenti di Thales Alenia Space e Altec a Federchimica a Milano, ma anche i centri di ricerca dei Politecnici di Torino e Milano ed il PoliHub. E’ un calendario fitto e intenso quello che attende la Commissione permanente Industria, ricerca e energia (Itre) del Parlamento Europeo che per tre giorni – da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio – sarà in visita in Italia, con una mappa di appuntamenti che si snoda fra la Lombardia ed il Piemonte.

E l’obiettivo è ‘toccare con mano’ le nostre eccellenze nell’aerospazio, nella ricerca e nell’innovazione. Il viaggio della delegazione – nato sulla spinta dell’europarlamentare Massimiliano Salini (Fi-Ppe), relatore al Parlamento europeo del Programma spaziale europeo dei prossimi sette anni – arriva infatti “in un momento cruciale per la definizione del prossimo bilancio pluriennale europeo che sostiene ampiamente l’innovazione nei settori oggetto della visita” come sottolineano dall’Ufficio italiano del Parlamento europeo. L’istituzione europea infatti ricorda di avere “chiesto più coraggio nella definizione di un quadro finanziario in grado di sostenere queste industrie fondamentali per il futuro della Ue”.

A guidare la delegazione sarà l’italiana Patrizia Toia (S&d) ed il gruppo sarà composto dall’italiano Massimiliano Salini (Fi-Ppe), dal lituano Andrius Kubilius (Ppe), dalla maltese Josianne Cutajar (S&d), dal francese Christophe Grudler (Renew), dal tedesco Henrike Hahn (Verdi), dall’austriaco Georg Mayer (Id). A questi si affiancheranno i membri accompagnatori italiani Eleonora Evi (Ni), Isabella Tovaglieri (Id), Andrea Caroppo (Id).

Nel corso della tre giorni italiana, i parlamentari visiteranno diverse realtà imprenditoriali di Lombardia e Piemonte che rappresentano un modello nei settori come l’aerospazio, la difesa e l’innovazione. In particolare, i componenti della missione lunedì prossimo saranno a Varese alla divisione elicotteri di Leonardo e alla Alfredo Grassi. Martedì sarà la volta del centro aeronautico Leonardo a Torino, della Thales Alenia Space, di Altec e della Lma Aerospace Tecnology. I deputati avranno anche la possibilità di confrontarsi lunedì con i rappresentanti di Federchimica, martedì con gli esperti del Politecnico di Torino, e mercoledì con i ricercatori e tecnologici del Polihub, del Politecnico di Milano e dell’European Research Council.