Libia: Conte, ‘semi conferenza Berlino non si disperdano’

Napoli, 27 feb. (Adnkronos) – “L’obiettivo prioritario è dare stabilità al popolo libico. Per questo è fondamentale lavorare affinché i semi della Conferenza di Berlino non si disperdano, promuovere e dare seguito al processo avviato a Berlino e affrettarci perché non si disperda quell’azione. Bisogna rafforzare l’azione dell’Ue sotto l’egida delle Nazioni Unite e siamo convinti che potremo dare un grande contributo coinvolgendo tutte le parti interessate”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Reale con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.

“Appoggeremo la proposta dell’Unione europea – dice poi il presidente del Consiglio – che si sta definendo sull’embargo di armi alla Libia. è necessario garantire un futuro di prosperità e pace al popolo libico