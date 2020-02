Clima, Bonelli: “L’inverno bollente richiede le azioni sull’emergenza”

“In questo inverno bollente e povero di piogge, secondo i dati Isac Cnr relativi al mesi di dicembre e gennaio, le temperature in Italia hanno superato di +1,65°C la media storica, facendo scattare l’allarme siccità in molte regioni, con difficolta’ per le coltivazioni e nei pascoli per l’alimentazione degli animali. Le calde giornate a cui stiamo assistendo in questo inverno sono sicuramente piacevoli ma sintomatiche di un problema di cui in troppi si stanno disinteressando: l’emergenza climatica, che e’ la vera emergenza nazionale”. Cosi’, in una nota, Angelo Bonelli, coordinatore dell’esecutivo nazionale dei Verdi ed esponente di Europa Verde.