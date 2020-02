Lotta ai tumori al seno, grande successo per “I Light Pila”: 900 partecipanti, raccolti 10mila euro

Baciata dal sole e da una temperatura invernale perfetta, si è conclusa I Light Pila, ottava edizione della fiaccolata più partecipata della Valle d’Aosta. Chi c’era può raccontare come si rinnova ogni volta l’emozione del fiume rosa dei tedofori con le torce led che si staglia sul bianco della neve all’imbrunire, scorre sulla pista di rientro e sembra non terminare mai. Una tradizione legata come sempre alla solidarietà. Anche quest’anno Pila dà il proprio contributo alla lotta ai tumori del seno, devolvendo i fondi raccolti con le iscrizioni a Komen Italia, l’associazione che dal 2000 ad oggi ha investito più di 18 milioni di euro in oltre 900 progetti per la salute della donna. L’ottava edizione di I Light Pila ha raccolto un ammontare di 10.000 euro (cifra da confermare con un conteggio preciso nei prossimi giorni) e ha visto partecipare circa 900 persone. Quest’anno la festa è stata animata dalla presenza di Radio DEEJAY con Dj Maurino e Nicola Vitiello; Daniel Nilsson il noto modello e attore svedese è stato ospite di I Light Pila e ha partecipato alla discesa. Dal Palco, alla conclusione della fiaccolata, il Presidente della Pila s.p.a. Davide Vuillermoz e Stefano Porliod, Assessore al turismo, sport ed innovazione tecnologica del comune di Gressan hanno rinnovato l’impegno per la solidarietà di tutta la comunità di Pila e Gressan. I ringraziamenti speciali sono per i maestri di sci di Pila, che hanno lavorato a titolo volontario e hanno coordinato la discesa della fiaccolata, alla Proloco di Gressan che ha scaldato tutti con vin brulè e cioccolata calda e naturalmente al consorzio turistico L’Espace de Pila che sostiene tutta l’organizzazione. Appuntamento per tutti nel 2021.