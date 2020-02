Lotteria scontrini, come funziona e i premi

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – Lotteria degli scontrini, si parte. “Potremo ‘giocare’ dal primo luglio di quest’anno acquistando” dice all’Adnkronos la commercialista e consulente del lavoro Rossella Moroni, ricordando che “la misura è stata studiata come deterrente all’evasione”. “Bisognerà iscriversi al sito Dogane e Monopoli per avere un QR code da scaricare sul cellulare” spiega. “Quando vai ad acquistare qualcosa il negoziante automaticamente genera lo scontrino elettronico e lo invia all’Agenzia delle Entrate che è un obbligo fiscale per le aziende. In modo del tutto automatico dall’Agenzia delle Entrate arriva a quella delle Dogane che, tramite il tuo QR code te lo accredita per farti partecipare alla grande lotteria. E’ come se fosse un tagliandino, ma è tutto telematico”. Ci saranno tre estrazioni trimestrali. “Il primo premio da 50mila euro, il secondo da 30mila euro e il terzo da 10mila euro. Alla fine ci sarà un grande premio annuo da un milione di euro”. “Più scontrini avrai più parteciperai, ovviamente, l’acquisto va fatto con pagamento elettronico: bancomat, carte o prepagate. Niente contanti” conclude.