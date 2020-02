Spazio: Luca Parmitano parla con la stampa europea

La conferenza stampa, in italiano e in inglese, dal Centro Europeo Addestramento Astronauti (EAC) dell’ESA a Colonia, Germania, avrà luogo sabato 8 febbraio alle 12:30 (11:30 GMT). Fornirà alla stampa una delle prime opportunità per rivolgere delle domande a Luca dopo il suo rientro dalla sua seconda missione nello spazio, la missione ‘Beyond’.

Luca dividerà il palco con il Direttore Generale dell’ESA Jan Wörner e con il Direttore dell’Esplorazione Abitata e Robotica dell’ESA David Parker.

Il capo di EAC, Frank De Winne, condurrà l’evento. De Winne è stato il primo europeo al comando della Stazione Spaziale Internazionale durante la missione OasISS nel 2009, aprendo la strada all’astronauta dell’ESA Alexander Gerst durante la missione Horizons nel 2018 e – più recentemente – a Parmitano, durante la missione Beyond.

La conferenza comincia alle 12:30 con brevi dichiarazioni dei relatori e durerà un’ora. L’intera conferenza sarà trasmessa in streaming in diretta su ESA Web TV, con regolari aggiornamenti con foto e testi disponibili anche su Twitter via @esaspaceflight.

Durante la missione Beyond, Parmitano ha trascorso 201 giorni vivendo e lavorando sulla Stazione Spaziale Internazionale. Si è trattato di una missione piena di attività nella quale ha stabilito il record europeo per il maggior numero di ore cumulative di attività extraveicolare, è diventato il primo astronauta ESA ad avere il ruolo leader nell’attività extraveicolare, dato supporto ad oltre 50 esperimenti europei e 200 esperimenti internazionali in microgravità, ed ha condiviso innumerevoli immagini della sua esperienza con tutti noi a Terra.

Scoprite di più sul suo secondo atterraggio rispetto al primo e i suoi momenti preferiti in questa esclusiva intervista filmata nella struttura ‘envihab’ presso DLR a Colonia, Germania.