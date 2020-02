Mafia: Cuffaro, ‘io tradito da Raffaele Lombardo ma non ho risentimento’

Palermo, 1 feb. (Adnkronos) – “Io incontro anche coloro che nei miei confronti sono stati ‘carnefici’, che sono stati in assolito i più pesanti. Eppure li bacio e li abbraccio. Perché non avere risentimento mi ha aiutato a vivere. Se avessi avuto risentimento non avrei mai superato il carcere. Ma c’è una persona in particolare che mi ha tradito: Raffaele Lombardo”. A dirlo, intervenendo alla trasmissione ‘Casa Minutella’ è stato l’ex Governatore siciliano Salvatore Cuffaro, che ha scontato una pena a 7 anni per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra.

“Dal punto di vista giudiziario capisco i tanti che hanno voluto prendere le distanze da me – dice – Umanamente mi sono sentito tradito e mi ha fatto più male dall’ex Presidente Raffaele Lombardo, Un rapporto di amicizia datato nel tempo. Lui sapeva benissimo che io non c’entavo niente con la mafia così come io so che lui non c’entra niente con la mafia. Invece ha fatto una serie di cose pesanti nei miei confronti, che mi hanno fatto molto molto male. Se avesse fatto solo una scelta politica lo avrei capito. Se l’ho perdonato? Non devo essere io a perdonare. Però continuo a seguire le sue vicende giudiziarie e l’altro giorno gli ho mandato su whatsapp una sentenza delle sezioni riunite della Cassazione. Non ho risentimenti ma non ho remore nel dire che mi ha tradito. Ci siamo visti due o tre volte, ma non abbiamo parlato del processo. No, non ci siamo baciati. Ma perché lui non ama baciare. Ho abbracciato la moglie”.