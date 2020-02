Mafia: depistaggio Borsellino, Genchi ‘ho prove ciò che dice Boccasini non è vero/Adnkronos (6)

(Adnkronos) – “La sua repentina fuga da Caltanissetta dopo avere contribuito ad accreditare il falso pentito Scarantino, il suo infausto passaggio da Palermo e il ritorno a Milano, da dove era andata via per le note vicende a tutti note, ne sono una conferma”, dice. “Ilda Boccassini, all’epoca in cui era pubblico ministero a Caltanissetta, dopo avermi richiesto ed autorizzato ad analizzare i computer e i dispositivi informatici di Giovanni Falcone, oltre che ad acquisire i tabulati delle sue utenze cellulari, non mi ha consentito di verificare dalle sue carte di credito l’effettiva trasferta in America alla fine di aprile del 1992, che Falcone aveva scrupolosamente annotato nel suo data bank Casio, che delle manine di Stato su cui la Boccassini non volle mai indagare avevano provveduto a cancellare”, ha aggiunto Genchi.

E oggi rincara la dose: ‘è chiaro, quindi, che io non avevo nessuna paura a fare il mio lavoro, come La Barbera aveva voluto far credere nel maggio del 1993 ai magistrati di Caltanissetta che gli hanno creduto, senza nemmeno ritenere di chiedere conto a me sulle effettive ragioni del suo volontario e repentino abbandono del gruppo di indagini sulle stragi, dopo l’epico scontro con Arnaldo La Barbera, protrattosi per tutta la notte dei giorni fra il 4 e il 5 maggio 1993. Eppure, Arnaldo La Barbera diffonde la voce che io avevo abbandonato le indagini sulle stragi perché temeva per la mia sicurezza”.

“Ma, privata del poliziotto su cui fa perno l’inchiesta, i magistrati di Caltanissetta titolari delle indagini, Fausto Cardella e Ilda Boccassini, puntano i piedi. Prendono carta e penna, e scrivono al procuratore Giovanni Tinebra”. E ha concluso: ‘Quindi io ho volontariamente abbandonato il gruppo di indagini sulle stragi e non è vero che sono stato ‘cacciato”, come la Boccassini ha cercato di accreditare in più occasioni negli ultimi 20 anni”.