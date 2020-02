Mafia: morte di un maresciallo, 25 anni di misteri/Adnkronos

Palermo, 16 feb. (Adnkronos) – E’ la sera del 4 marzo del 1995 e nella caserma dei Carabinieri ‘Bonsignore’ di Palermo, sede della Legione Carabinieri Sicilia, si sente uno sparo. Nella sua auto, nel parcheggio della caserma, c’è il corpo ormai senza vita di Antonino Lombardo, maresciallo del Ros. Accanto a lui c’è una lettera, appoggiata sul sedile passeggeri. “Mi uccido per non dare la soddisfazione a chi di competenza di farmi ammazzare e farmi passare per venduto e principalmente per non mettere in pericolo la vita di mia moglie e i miei figli che sono tutta la mia vita”¦ Non ho nulla da rimproverarmi poiché sono stato fedele all’Arma per trentuno anni e, malgrado io sia arrivato a questo punto, rifarei tutto quello che ho fatto. La chiave della mia delegittimazione sta nei viaggi americani…”, scriveva il sottufficiale del Ros. Una lettera su cui non c’era neppure uno schizzo di sangue, nonostante fosse stata ritrovata accanto al corpo del maresciallo.

Sono tanti i tasselli mancanti in questi 25 anni trascorsi dalla morte del sottufficiale che era stato negli Stati Uniti per convincere il boss mafioso Gaetano Badalamenti a venire in Italia a raccontare alcuni retroscena di misteri di Cosa nostra.