Maltempo, alluvione in Inghilterra: Tewskesbury circondata dalle inondazioni, nuova allerta per la tempesta Jorge nel weekend

Situazione ancora critica per il maltempo in Inghilterra: nelle immagini a corredo dell’articolo possiamo osservare l’abbazia di Tewkesbury, alla confluenza dei fiumi Severn e Avon, circondata dalle acque esondate dai corsi fluviali dopo le piogge torrenziali provocati dal passaggio, nelle ultime settimane, delle tempeste Ciara e Dennis. E non è finita qui: nel weekend arriverà la tempesta Jorge, un altro profondo ciclone atlantico che provocherà venti impetuosi fino a 140km/h e piogge torrenziali soprattutto tra il Galles e l’Inghilterra occidentale, proprio l’area più colpita dai fenomeni estremi delle ultime settimane.