Maltempo, alluvioni nello Yorkshire dopo la tempesta “Ciara”: le drammatiche immagini di York sommersa dalle acque del fiume Ouse [GALLERY]

Il transito della tempesta Ciara ha lasciato una scia di morte e distruzione in Gran Bretagna: critica la situazione nello Yorkshire, dove la piena del fiume Ouse ha provocato danni devastanti. Nella gallery a corredo dell’articolo, la situazione della città di York, città di 190 mila abitanti considerata la capitale tradizionale dello Yorkshire e molto famosa nel mondo per la sua bellissima cattedrale. Proprio il fiume Ouse è esondato a York, provocando allagamenti disastrosi: il livello del fiume è salito in alcuni casi fino a 3 metri oltre il manto stradale, sommergendo completamente il primo piano delle abitazioni.