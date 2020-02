Maltempo Basilicata: nel Potentino albero su un’auto, nessun ferito

Il forte vento – che da due giorni sta interessando la Basilicata – ha causato la caduta di un albero che, a Vietri di Potenza (Potenza), ha distrutto un’automobile parcheggiata nei pressi di un albergo.

Al momento della caduta dell’albero, nell’automobile non vi era nessuno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Potenza e i Carabinieri.

Nelle ultime 24 ore, sempre a causa del forte vento, sono stati numerosi gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco in provincia di Potenza per alberi, coperture e cartelli stradali divelti, rami spezzati e per il distacco di intonaco da cornicioni.