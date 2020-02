Maltempo in Brasile: il bilancio dei morti nell’area di San Paolo sale a 8

E’ salito a 8 il bilancio delle vittime causate dal maltempo nello Stato brasiliano di San Paolo: non ce l’ha fatta un bambino di 7 anni, ricoverato dallo scorso 10 febbraio dopo che la sua casa era stata investita da un’ondata di acqua e fango. Il piccolo Kaue Tavares, tratto in salvo dalle macerie della sua casa nel Morro do Soco, è morto a causa delle ferite riportate.

Nelle scorse ore si sono registrate nuove intense piogge sulla regione, che hanno causato nuove criticità in varie strade e interrotto la circolazione ferroviaria.

Circa 2200 persone non hanno ancora potuto fare rientro nelle case, colpite da frane o inondate dall’acqua.

Secondo dati dell’Istituto di meteorologia, lo scorso 10 febbraio si sono registrate le precipitazioni più intense mai rilevate a San Paolo negli ultimi 37 anni.