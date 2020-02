Maltempo Campania: domani chiuse scuole a Pozzuoli e a Quarto

Domani le scuole di ogni ordine e grado dei comuni di Pozzuoli e Quarto resteranno chiuse in seguito all’allerta meteo emanata dalla Protezione civile regionale. Sono previsti venti molto forti e gelate mattutine. I sindaci di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, e Quarto, Antonio Sabino, hanno stabilito la chiusura anche dei parchi pubblici e dei cimiteri. Alla cittadinanza viene raccomandato di osservare alcune misure di autoprotezione, in particolare, in presenza di vento forte: evitare l’uso di motocicli e di motoveicoli e autoveicoli furgonati e telonati, assicurare gli oggetti lasciati in zone esposte, evitare, a piedi o su veicoli, di sostare sotto alberi, pali, segnaletica, impalcature, oggetti sospesi o esposti al vento, evitare l’uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali, evitare di sostare in aree esposte al moto ondoso.