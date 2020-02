Maltempo, Europa paralizzata da una tempesta di proporzioni storiche: situazione drammatica nel Regno Unito [FOTO e VIDEO LIVE]

Una tempesta di proporzioni enormi sta flagellando in queste ore l’Europa settentrionale: un ciclone profondo 955hPa sta attraversando l’oceano Atlantico a pochi chilometri dalle isole più settentrionali della Scozia, mentre in Inghilterra meridionale, nella zona di Londra, abbiamo oltre 1000hPa di pressione. Un gradiente barico così enorme sta alimentando venti impetuosi da Ovest che soffiano con raffiche tipiche degli uragani più distruttivi.

Stamattina nel Regno Unito le raffiche più forti hanno raggiunto addirittura 170km/h ad Aonach Mòr, 157km/h a Bealach na Bà, 156km/h a Great Dun Fell, 154km/h a Cairngorms, 150km/h ad Aberdaron e The Cairnwell, 143km/h a Capel Curig, 139km/h a Manchester e al Lake Vyrnwy, 131km/h a Glen Ogle, 124km/h a Tiree Island, 122km/h a Mumbles, 120km/h a Fernsehturm Emley Moor, 119km/h a Donna Nook, 117km/h a Langdon Bay e Biggin Hill, 115km/h a Raf Mona e Cranfield Airport, 113km/h a Bridlington, Fylingdales, Cranwell, Pembrey Burrows e Lakenheath, 106km/h a Leeds e Blackpool, 104km/h a Londra, 102km/h a Scampton, 100km/h a Liverpool, 96km/h a Norwich e Pershore, 93km/h a Southampton.

Anche nei Paesi Bassi si segnalano raffiche di 150km/h, ma la situazione più critica è proprio sulle isole Britanniche dove treni, aerei e traghetti sono stati cancellati. Il Paese è nel caos per i trasporti: all’Aeroporto Heathrow di Londra diverse compagnie hanno cancellato tutti i voli, con pesanti ripercussioni sui viaggiatori.

I meteorologi britannici del Met Office hanno innalzato l’allerta per le prossim eore, lanciando un avviso di alluvione per 159 aree e un avviso di “alluvione di emergenza” per 123 aree, visto che ai venti seguiranno piogge torrenziali soprattutto nel nord dell’Inghilterra e nel Galles, dove sono in atto evacuazioni. Le piogge torrenziali stanno già colpendo lo Yorkshire e in modo particolare Hebden Bridge, tra Manchester e Leeds.

Tra gli eventi annullati, molte manifestazioni culturali e sportive del weekend tra cui la gara di Premier League tra Manchester City e West Ham.

Il maltempo sta provocando danni e disagi anche in Germania, Belgio e Paesi Bassi. Anche qui sono state annullate partite di calcio molto importanti come quella tra Bayern Monaco e Lipsia, la sfida scudetto tra prima e seconda della Bundesliga, o la trasferta dell’Ajax a Utrecht nel campionato olandese.