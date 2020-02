Maltempo in Serbia: tempeste di neve nel sud del Paese, stato di emergenza

Intense nevicate e fortissime raffiche di vento hanno colpito nelle scorse ore la Serbia: gravi i disagi per la circolazione registrati in diverse regioni del sud del Paese. In alcune località è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Particolarmente colpita la zona di Novi Pazar e Sjenica: la neve ha formato accumuli fino a un metro di altezza, bloccando numerose arterie stradali. Decine di auto sono rimaste bloccate a causa di neve e ghiaccio, e i soccorritori hanno lavorato a lungo per mettere in salvo automobilisti e passeggeri che hanno trascorso molte ore al freddo.

Secondo i media locali una persona sarebbe morta per congelamento.