Maltempo Liguria: chiuso un tratto della Aurelia per mareggiata

Chiusa al traffico la via Aurelia tra Sestri Levante e Lavagna a causa della violenta mareggiata. I tecnici dell’Anas hanno verificato che le onde, sospinte dal forte vento da libeccio, superano le carreggiate dell’Aurelia all’altezza delle gallerie di S. Anna creando situazione di pericolo per auto e moto.

La chiusura sarà in atto fino a domani mattina quando sarà compiuto un nuovo sopralluogo. Unica via di transito rimane l’autostrada A12 dove per altro sono in corso lavori di rimozione delle barriere fonoassorbenti con corsia unica a tratti da Sestri Levante a Chiavari.