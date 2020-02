Maltempo Livorno: numerosi interventi dei Vigili del Fuoco per danni

Sono una ventina gli interventi ultimati fino ad ora da parte dei vigili del fuoco a Livorno per il forte vento che ha causato il distacco di intonaci, la caduta di tegole e antenne o persiane e tende pericolanti. Al momento le richieste in attesa sono 30, spiegano dal comando livornese, tutte concentrate sulla città di Livorno su cui stanno operando quattro squadre di vigili del fuoco per 22 unità complessive.

Nel frattempo è stata aperta la sala crisi con cinque unita’ di coordinamento. Interventi dei vigili del fuoco anche all’isola d’Elba, in questo caso per alberi pericolanti in via San Giovanni a Portoferraio (Livorno).