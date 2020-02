Maltempo, ancora vento sulle Marche: 170 interventi dei Vigili del Fuoco

Una forte ondata di maltempo continua a sferzare le Marche con raffiche di vento che da quasi 24 ore stanno interessando tutte le province. Oltre 170 gli interventi dei vigili del fuoco nella notte, di cui 60 circa nelle provincie di Ascoli Piceno e Fermo. A Fermignano (Pesaro Urbino) una parte di un grosso albero è caduta sulla copertura di un distributore ed e’ stata rimossa con l’autogru’.

A Camerata Picena (Ancona) sono stati rimossi rami finti sulla strada e antenne pericolanti. A San Severino Marche (Macerata), strade chiuse per alberi e rami caduti, marciapiedi vietati al transito dei pedoni a causa di pannellature schiantatesi al suolo, segnali stradali pericolanti e cartelloni pubblicitari divelti che hanno colpito auto in sosta.

Diversi danni ma nessun ferito, al lavoro agenti della Polizia locale, tecnici comunali e volontari della locale Protezione civile. Situazione complicata anche nel Fabrianese con numerosi interventi per rami spezzati, coppi e tegole pericolanti, alberi da mettere in sicurezza, cassonetti per immondizia che hanno invaso la sede stradale. Transennata la zona intorno alla chiesa di Sant’Agostino a causa di alcuni coppi del tetto da mettere in sicurezza con l’ausilio di un’autoscala proveniente da Ancona. Una ditta specializzata, infine, e’ al lavoro sul tetto del magazzino della Whirlpool a Marischio di Fabriano, interessato dal distacco di una decina di lamiere di copertura.