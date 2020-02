Maltempo Marche: forte vento, divelta la copertura di un capannone

Forte vento nelle Marche con danni e disagi in gran parte della regione. In particolare le forti raffiche di vento che soffiano su gran parte delle Marche sin dalla mattinata, hanno divelto anche una parte della copertura del capannone Whirlpool, a Marischio di Fabriano, che ospita il magazzino spedizioni.

Due squadre dei vigili del fuoco hanno operato per mettere in sicurezza la copertura e non si registrano persone ferite. Decine gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione per danni causati dal vento.

Nell’Anconetano pompieri in azione a Fabriano, Serra san Quirico e Rosora. Ad Ascoli Piceno interventi per piante e rami caduti strada in frazione Mozzano ma anche in anche in città. Nel Macerata pompieri in azione per tagliare alberi o mettere in sicurezza pali Telecom, pericolanti, e rimuovere piante dalle strade: le zone dove si concentrano gli interventi sono Montefano, Tolentino, San Severino Marche e Urbisaglia. Nel Pesarese rami e piante diventi e finiti in strada, in particolare a Pesaro e Urbino dove il vento ha causato vari disagi alla viabilità.