Maltempo Puglia: mare in burrasca danneggia lungomare di Bari

Il forte vento da nord che da ieri sta sferzando la Puglia e il mare in burrasca hanno gravemente danneggiato il lungomare di Bari: le onde hanno abbattuto i muretti del lungomare Starita e, a San Giorgio, quelli in via della Marina. Sulle due strade il mare ha trasportato detriti, pezzi di legno e il tronco di un albero.

Danni registrati anche alla nuova spiaggia di San Girolamo.