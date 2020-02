Maltempo: nebbia a banchi sulla A1 Roma-Napoli, soppressi collegamenti con le Isole Pontine

“Nebbia a banchi sulla A1 Roma-Napoli tra il bivio per la Diramazione Roma Sud e Ceprano. Visibilità a 80 metri.

Prestare attenzione”: lo comunica Astral Infomobilità, che segnala, inoltre, “possibile presenza di ghiaccio sulle strade del Frusinate. Attivi spargisale di Astral spa su SR630 Ausonia tra il km 21+000 e il km 2+850, SP128 Campo Staffi, SP 229 Taverna 50, SP275, SP276, SP280, SP281, SP152 Piedimonte Pignataro, SR149 Di Montecassino,

SP81 Appia Nuova, SR430 Della Valle Del Garigliano, SP76 Dei Santi.”

A causa di condizioni meteo avverse, per il forte vento, si segnalano soppressioni nei collegamenti Laziomar con le Isole Pontine.

Nello specifico, la corsa Formia-Ventotene delle 15:30 di oggi non verrà effettuata. Per lo stesso motivo non sono state effettuate le corse Ventotene-Formia delle 06:45 e Ponza – Formia delle 8 di questa mattina.