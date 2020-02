Maltempo Pescara, Mariani: “Valutare la richiesta dello stato d’emergenza”

“Il forte vento che fino a ieri ha interessato la nostra provincia ha provocato gravi danni e messo a dura prova Comunita’ gia’ colpite da precedenti calamita’ naturali. Per questo voglio rilanciare quanto gia’ richiesto dal collega Dino Pepe nei giorni scorsi: la Giunta regionale valuti rapidamente se ci sono le condizioni per richiedere lo stato d’emergenza relativamente ai danni riportati dalle abitazioni private e dalle strutture pubbliche e, nello stesso tempo, se esistono le condizioni per avanzare la richiesta dello stato di calamita’ per il settore agricolo”. A sostenerlo e’ il capogruppo Abruzzo in Comune in consiglio regionale, Sandro Mariani.

“Il dialogo costante che, in qualita’ di consigliere regionale, ho con gli amministratori e i sindaci del nostro territorio mi consegnano un quadro di forte sofferenza che va affrontato con tutti gli strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento giuridico. La possibilita’ per i nostri imprenditori agricoli, che vedono pregiudicati raccolti e strutture, di accedere a specifici fondi porterebbe certamente a un ristoro dei danni subiti. Allo stesso modo, la ricognizione puntuale circa i danni riportati dalle civili abitazioni e dall’edilizia pubblica, renderebbe possibile l’assegnazione di preziose risorse per far fronte ai bisogni delle popolazioni colpite. La Regione svolga fino in fondo il suo ruolo, dalla parte dei Sindaci e dei cittadini”.