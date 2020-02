La tempesta Ciara è arrivata sulla terraferma tedesca nel pomeriggio di oggi. Il traffico aereo e i voli a lunga distanza sono stati in gran parte cancellati. Il servizio meteorologico nazionale ha emesso il secondo più alto avviso di tempesta di raffiche simili a uragani per la maggior parte del paese. Questi si diffonderanno in particolare la sera e durante la notte. A sud, la tempesta può durare fino a lunedì sera. Sono previste velocità del vento fino a 120 chilometri all’ora, sulle montagne anche fino a 140 chilometri all’ora. Pericoli diffusi per la caduta di alberi e delle tegole volanti. Lufthansa ed Eurowings hanno cancellato numerosi voli e domani verranno cancellati anche numerosi collegamenti continentali. Molti collegamenti in traghetto per le isole del Mare del Nord sono stati interrotti. Anche la linea ferroviaria è interrotta in molti punti. Molti eventi culturali e sportivi sono stati cancellati, tra cui la partita di calcio della Bundesliga tra Borussia Mönchengladbach e 1. FC Köln. Inondazioni si sono verificate nel Regno Unito e in Irlanda. Migliaia di famiglie sono senza elettricità. Anche in questi paesi i voli e i collegamenti dei traghetti sono stati cancellati.

La compagnia aerea Eurowings ha cancellato quasi tutti i voli per la durata della tempesta che in Germani è chiamata”Sabine“. La Lufthansa ha annunciato che i collegamenti dagli aeroporti di Amburgo, Berlino, Hannover, Dortmund, Dusseldorf, Colonia e Stoccarda sarebbero stati annullati. Ci sono solo alcuni voli da Monaco e Stoccarda. Eurowings conta di riprendere le operazioni di volo lunedì. Le forti allerte meteo del Servizio meteorologico tedesco si applicano fino alle 18:00 di lunedì. Non è possibile escludere un’estensione delle allerte meteorologiche per le parti centrali del Paese.