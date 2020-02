Maltempo Roma, vento forte: alberi e rami caduti, 100 interventi dei Vigili del fuoco

Sono circa 100 gli interventi registrati nella fascia pomeridiana da parte della polizia locale per le forti raffiche di vento che hanno interessato diverse zone della Capitale. Gli interventi hanno riguardato la viabilita’ e la messa in sicurezza di alcune strade a causa di rami pericolanti e cadute di alberi.

Non si registrano al momento danni alle persone. In via Felice Grossi Gondi, zona Lanciani, un albero si e’ adagiato su una vetrina di un’attivita’ commerciale senza causare alcun danno. In via Mar Arabico, ad Ostia, a causa della caduta di un albero che ha colpito alcune auto in sosta, pattuglie del X Gruppo Mare sono intervenute per rilevare i danni e chiudere la strada. Interventi anche a Castel Romano, via Balduina, via dei Prati Fiscali e via Antonio Ciamarra per rami pericolanti. Il vento ha danneggiato anche un semaforo in via della Serenessima, all’altezza di via Venezia Giulia. Agenti sul posto per la viabilita’ e il ripristino dell’impianto semaforico. In vista del possibile persistere di disagi legati al forte vento e’ stato predisposto un rafforzamento delle pattuglie anche per questa notte.