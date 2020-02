Maltempo, situazione drammatica al Sud per il forte vento di Grecale: un morto, feriti e intossicati [LIVE]

Situazione drammatica al Sud per il maltempo che da ieri sta flagellando tutte le Regioni meridionali. Un uomo di circa 65 anni ha perso la vita a Cava de’ Tirreni (Salerno) in seguito alla caduta di un albero abbattuto dal forte vento. L’anziano, da quanto si apprende, stava percorrendo nella mattinata di oggi via Crispi a piedi quando un pino secolare gli e’ crollato addosso. Per l’uomo, nonostante i soccorsi, non c’e’ stato nulla da fare. Sull’accaduto indagano gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Cava de’ Tirreni.

Continua l’ondata di Maltempo che ha investito da ieri, mercoledi’ 5 febbraio, la Puglia con raffiche di forte vento che hanno indotto la Protezione civile pugliese a confermare l’allerta arancione. Scuole chiuse oggi in alcuni comuni del Foggiano: a Monte Sant’Angelo, a Rignano Garganico, Manfredonia e San Giovanni Rotondo. Almeno una settantina gli interventi dei Vigili del Fuoco nelle ultime ore per alberi e pali della pubblica illuminazione abbattuti dal forte vento, tegole dei tetti cadute, cartelloni pubblicitari divelti. Non ci sono feriti.

Probabilmente a causa del forte vento, il camino a legna di un’abitazione a Lapedona (Fermo) ha spigionato monossido di carbonio, che ha intossicato una famiglia di 4 persone. Madre, padre e due figli di 8 e 4 anni sono stati soccorsi e trasferiti al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Fermo e da qui portati d’urgenza al Centro Iperbarico di Fano “Iperbarica Adriatica”, unica struttura sanitaria convenzionata con il Sistema Sanitario Regionale. L’intossicazione da monossido e’ una grave situazione clinica dove la tempestivita’ della terapia iperbarica e’ fondamentale per la sopravvivenza dei pazienti. Dopo le cure prestate e grazie al trattamento in camera iperbarica, le condizioni cliniche della famiglia sono in miglioramento.

Non sara’ rimorchiata prima di qualche giorno la grossa chiatta che, da ieri sera, e’ incagliata di fronte al lungomare San Giorgio, nella zona sud di Bari. Il mare ancora molto agitato e il vento forte rendono impossibile l’avvio delle operazioni di soccorso. A bordo del pontone, che si e’ staccato da un rimorchiatore che lo stava trainando da Augusta a Ravenna, non c’era equipaggio. Da stamattina la guardia costiera sta presidiando la zona in cui e’ avvenuto l’incidente. In giornata dovrebbe tornare ala normalita’ il traffico marittimo nel porto di Bari, che ieri ha subito limitazioni a causa delle condizioni meteo-marine avverse, che hanno impedito a tre traghetti e due mercantili di entrare e hanno reso necessario il ricovero nel golfo di Manfredonia.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: