Maltempo, fortissimi venti di maestrale su tutta la Sardegna: danni e crolli

Dal pomeriggio, soffia su tutta la Sardegna un fortissimo vento di maestrale, che ha provocato danni e crolli. Nel sud dell’isola, un palo faro di circa venti metri è crollato nell’area industriale di Macchiareddu, in provincia di Cagliari, finendo sulla strada e colpendo nella parte posteriore un’auto che transitava. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso. In Gallura, il vento ha superato i 100km/h e i vigili del fuoco sono stati impegnati per ore. I parchi cittadini sono stati chiusi in diversi Comuni e stasera la Protezione civile ha annunciato un rinforzo del già forte vento, raccomandando la massima prudenza negli spostamenti a piedi, nella circolazione stradale e nel posizionamento dei mastelli della raccolta porta a porta. Per domani in Sardegna si attende un crollo delle temperature – che in queste settimane sono state primaverili -anche di 10°C.