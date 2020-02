Maltempo, vento forte a Elba: interventi dei vigili del fuoco

Tre squadre di vigili del fuoco del comando di Livorno, distaccamento di Portoferraio (Livorno), stanno operando dalle prime ore di questa mattina all’Isola d’Elba (Livorno) per interventi causati dal forte vento, al momento restano sette gli interventi da evadere.

La tipologia, fanno sapere i pompieri, è quella tipica di questi eventi: alberi pericolanti, antenne e tegole cadute, intonaci pericolanti e altro. Le zone maggiormente interessate sono quelle di Campo nell’Elba e Portoferraio. Inoltre alle ore 13.20 i vigili del fuoco sono intervenuti in Localita’ La Pila per un incendio di vegetazione. Al momento non si segnalano danni a persone.