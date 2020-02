Maltempo, il vento sferza l’Italia: danni da Nord a Sud, il punto della situazione

Il forte vento sferza sull’Italia interessata in queste ore da violente raffiche che stanno causando danni e disagi da Nord a Sud. In Alto Adige ci sono state raffiche fino a 198 Km/h, mentre in Lombardia il vento ha obbligato gli operatori alla chiusura delle piste da sci.

In Sicilia il vento sta causando disagi soprattutto a Messina, dove il tram si è dovuto fermare. Preoccupano anche alcune palme potenzialmente pericolose nel Viale San Martino, una delle principali vie della città.

Situazione analoga in Emilia Romagna dove sono stati effettuati alcune decine di interventi dei Vigili del Fuoco di Bologna per danni causati dal forte vento che soffia sulla città e sulla provincia. A San Lazzaro, in particolare, verso le 13 le raffiche hanno abbattuto un albero che e’ caduto a pochi metri dalla pensilina di una fermata dei bus in via Kennedy. Non ci sono stati feriti.

Diversi altri interventi hanno interessato la zona di Imola, sempre per alberi caduti, pali e cartelloni pericolanti, oltre a Castel San Pietro, Medicina e Casalecchio di Reno. In citta’, i pompieri sono stati chiamati in via San Felice, per un cornicione pericolante, e in viale Pietramellara per una finestra danneggiata dal vento.

Allerta Meteo Toscana: per vento chiuso il viale dei Tigli a Viareggio

In Toscana a causa dell’allerta gialla per vento e mareggiate, in via precauzione, il Comune di Viareggio (Lucca) ha chiuso il viale dei Tigli che collega Viareggio a Torre del Lago (Lucca). Il vento che sta interessando il territorio, ha portato sabbia in diversi punti della Passeggiata. In porto, sempre in via precauzionale, sono stati controllati e, in qualche caso rinforzati, gli ormeggi delle imbarcazioni presenti.

Sardegna: raffiche di maestrale a 100 km/h a Olbia

Disagi a Olbia a causa del forte vento di maestrale che dalle prime ore del pomeriggio sta soffiando sulla Gallura con raffiche intorno ai 100 km/h. In citta’ si e’ rischiata la tragedia per una lastra di impermeabilizzazione che si e’ staccata dal tetto di un palazzo in via La Marmora schiantandosi al suolo, sulla strada fortunatamente deserta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e transennato l’area.

Al porto di Olbia massima allerta ma per il momento non e’ stato segnalato nessun natante in difficolta’ nella zona e si aspetta l’arrivo del primo traghetto, previsto per le 22.30. La situazione e’ costantemente monitorata dalla Capitaneria di porto. A Cagliari, invece, a causa del forte vento, il Servizio di Protezione Civile ha disposto per motivi di sicurezza la chiusura temporanea dei parchi cittadini di Monte Urpinu e San Michele.

Vento a Piacenza: danni a auto e campanile

Sono decine le richieste di soccorso che dalle 14 stanno arrivando alle sale operative dei vigili del fuoco e della polizia locale dopo che forti raffiche di vento si sono abbattute anche su Piacenza e parte della provincia. Si tratta di interventi per numerosi alberi caduti oppure tegole e cornicioni pericolanti.

Vicino a Monticelli d’Ongina, un’auto e’ stata travolta da un muretto di cinta che ha ceduto per la forza delle raffiche, mentre nel comune di San Giorgio Piacentino i vigili del fuoco sono dovuti accorrere per mettere in sicurezza la grossa croce di acciaio in cima al campanile della chiesa, a piu’ di venti metri di altezza. Nella periferia di Piacenza, infine, è crollata anche la facciata in metallo di una farmacia. Al momento non si segnalano persone ferite.