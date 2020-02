Marte, crolla parte della calotta di ghiaccio sul polo nord: le immagini della NASA

La sonda spaziale Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) della NASA ha catturato le immagini che mostrano la calotta del polo nord di Marte crollare. Il team della camera HiRise di MRO dell’University of Arizona ha messo insieme una GIF che mostra il radicale cambiamento del paesaggio (clicca sull’immagine in alto, a corredo dell’articolo, per vedere l’animazione). “Il lato ripido della calotta polare nord sta crollando. Questa animazione mostra dove una sezione del versante a destra è crollata per 3 anni marziani e ha depositato un campo di blocchi di ghiaccio”, ha scritto il geologo planetario Alfred McEwen.

Un anno marziano dura 687 giorni terrestri. MRO ha scattato la seconda foto il 25 dicembre 2019. La sonda ruota intorno al Pianeta Rosso dal 2006. La sua longevità e la camera ad alta risoluzione rendono MRO uno dei più validi testimoni dei cambiamenti su Marte. La Terra e Marte condividono alcuni processi naturali: la gravità e il cambio delle stagioni possono lasciare segni importanti sul paesaggio.