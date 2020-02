Matera, 39enne trovato morto in un dirupo: era scomparso ieri sera

Un 39enne è stato trovato morto questo pomeriggio a Matera in un dirupo. Dell’uomo era stata denunciata la scomparsa stamattina, presso gli uffici di polizia, e non si avevano più notizie da ieri sera. Sono state avviate le ricerche e la Prefettura ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Prima è stata ritrovata l’autovettura, nei pressi della ”Grotta dei Pipistrelli”, in contrada Le Piane. Sul posto sono intervenuti agenti di polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Un elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato l’area permettendo di individuare il corpo dell’uomo, in un dirupo sottostante, nella stessa area in cui è stata trovata l’auto. Sono in corso le indagini per accertare le cause del decesso