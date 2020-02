Mes: Conte, ‘in Ue indubbio successo’

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – Nella dichiarazione dell’Eurosummit “si legge che è stato dato mandato all’Eurogruppo di proseguire i lavori, con riserva della conclusione delle procedure nazionali, e di continuare a lavorare sull’ulteriore rafforzamento dell’unione bancaria, su base consensuale. Tale esito, per nulla scontato alla vigilia, costituisce, oltre che un indubbio successo, anche un punto di forza per l’Italia, in coerenza con la logica di pacchetto” come affermato dal Parlamento sul Mes. Lo ha detto Giuseppe Conte rispondendo al questione time al Senato.