È messinese la cialda del cannolo gluten free scelta dai giapponesi per il Japan International Franchise Show 2020

La Fondazione ITS Albatros è stata invitata a partecipare al Japan International Franchise Show che si svolgerà a Tokyo, dal 4 al 6 marzo prossimi, per presentare l’ultima novità in fatto di dolci gluten free e aproteici: una nuova cialda per il cannolo messinese tradizionale.

La conferenza stampa che illustrerà l’evento si svolgerà nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni martedì 25 febbraio 2020, alle ore 11:00.

Parteciperanno all’incontro: il Sindaco metropolitano dott. Cateno De Luca, il Presidente della Fondazione ITS Albatros prof. Paolo Bitto, il Commissario Straordinario ing. Santi Trovato, il Presidente della Camera di Commercio dott. Ivo Blandina, l’Assessore alla cultura prof. Enzo Caruso, il Presidente dell’Ass. Non solo Cibus Fabrizio Scaramuzza, il Presidente A.I.C. Sicilia dott. Paolo Baronello e il Pastry Chef Giuseppe Micalizzi, che racconterà la ricetta del nuovo cannolo messinese.

Il dolce che ha attirato l’attenzione degli organizzatori della più importante fiera giapponese del food and beverage è stato realizzato grazie alla creatività del Pastry Chef Giuseppe Micalizzi con l’ausilio degli allievi di Fondazione Albatros del corso “Chef Salutistico”, su indicazione dei tecnici di settore interni allo stesso Istituto, formati e supervisionati da A.I.C. Sicilia, parte attiva nella fase sperimentale.

Il cannolo in questione ha nella cialda la sua peculiarità. L’idea è nata su input di Fondazione ITS Albatros che, puntando sulla formazione tecnica degli allievi e mettendo a punto le ricette nei laboratori dell’Istituto, vuole promuovere tutte le attività connesse di ricerca e sperimentazione di prodotto.