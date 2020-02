Meteo, altro che 4 Febbraio: caldo incredibile in tutt’Italia, +27°C a Catania e +25°C a Pescara. Adesso clamoroso crollo di 20°C in poche ore [DATI]

Meteo – Talmente tanto caldo che qualcuno ne ha approfittato per prendere il sole in costume in spiaggia. Oggi in Sicilia le temperature massime hanno raggiunto valori eccezionali per inizio Febbraio: +27°C a Catania, Siracusa e Lentini, +26°C a Noto e Paternò, +25°C a Francofonte e Augusta, +24°C a Palermo, Termini Imerese, Mineo, Patti, Agira e Aidone, +23°C a Messina, Caltanissetta, Sciacca, Mussomeli, Caltagirone, Riposto, Cefalù, Barcellona Pozzo di Gotto, Aragona, Mazzarino e Riesi, +22°C a Modica, Ispica, Bagheria e Pedara. La situazione è molto grave: le piante si stanno risvegliando come se fossimo in primavera inoltrata, e non è un’anomalia della Sicilia. Anzi.

Al Centro/Nord gli scarti dalle medie sono ancora più clamorosi: dopo i +27°C di ieri a Torino, oggi abbiamo raggiunto +25°C a Pescara, +24°C a Chieti e Termoli, +23°C a Reggio Calabria e Vieste +22°C a Olbia e San Benedetto del Tronto, +21°C a Bari, Cagliari, Rimini, Crotone, Jesi e Monopoli, +20°C a La Spezia, Ancona e Barletta, +19°C a Roma, Genova, Grosseto, Imperia, Savona, Foggia e Macerata, +18°C a Napoli, Firenze, Viterbo, matera, Guidonia, Cesena e Latina, +17°C a Bologna, Brescia, Pisa, Lecce, Caserta e Frosinone, +16°C a Milano, Torino, Verona, Venezia, Perugia, Padova, Modena, Cremona, Parma, Ferrara, Ravenna, Salerno, Treviso e Reggio Emilia, +15°C a Bergamo, Novara, Pavia, Lodi e Cuneo.

La situazione è esplosiva: una forte ondata di aria fredda proveniente dal Circolo Polare Artico è imminente. Siamo ancora in pieno inverno, e tormeremo velocemente alla normalità del periodo. Che significa 20°C in meno rispetto alle temperature registrate oggi in Italia. Il crollo termico sarà repentino, tra stasera e domani mattina in tutto il Paese. Al Centro/Sud avremo violenti temporali con forti grandinate. La neve domani pomeriggio cadrà a quote collinari, lì dove oggi si poteva stare a maniche corte. Con simili sbalzi termici, non escludiamo violenti tornado. Massima attenzione.

