Meteo Belluno, Arpa Veneto: Gennaio 2020 mite e con siccità,

Questo mese è risultato molto mite e siccitoso. Il mese più rappresentativo della stagione invernale si è dimostrato quest’anno molto anomalo, con precipitazioni praticamente assenti, temperature quasi sempre più alte del normale e ben 26 giorni di bel tempo. Durante il mese è prevalso un regime di alta pressione, artefice di persistenti e marcate inversioni termiche notturne. Il primo episodio di debole maltempo si è avuto il giorno 18, seguito da un paio di episodi, appena significativi, verso fine mese. Pochissime le giornate ventose, essenzialmente in quota e concentrate dal 28 al 30. Per ritrovare un mese di gennaio simile, cioè sia molto mite, sia siccitoso, bisogna risalire al 1983. Infatti nel passato, anche recente, si sono avuti mesi di gennaio molto miti ma piovosi/nevosi, oppure siccitosi ma freddi.

Le temperature medie mensili sono risultate fra 1.5 e 2.5°C superiori alla norma. L’unica fase un po’ fredda si è avuta nei giorni 19 e 20. Lo zero termico è variato fra un minimo di 950 m il giorno 14 ed un massimo di 3400 m il giorno 12.

Le precipitazioni totali mensili sono state quasi assenti, generalmente inferiori a 10 mm. Le uniche giornate con deboli piogge o nevicate si sono avute, come detto, nei giorni 18, 26 e 28. La frequenza delle precipitazioni è risultata ovviamente molto bassa, con 1-3 giorni piovosi/nevosi, contro una media di 4-6 giorni. Le uniche deboli nevicate in montagna (in genere 5-10 cm) si sono avute nei giorni 18 e 28.

Eventi o fenomeni particolari da ricordare di questo mese:

• Temperature insolitamente alte anche in quota nei giorni 9 (8.8°C a Passo Falzarego), 22 (14.0°C a Cortina, 11.7°C a Malga Ciapela, 9.9°C ai 1940 m di Malga Campobon, in Val Visdende) e 31 (11.3°C ad Arabba)

In tutto si sono avuti 26 giorni soleggiati, 3 variabili o nuvolosi e 2 giorni di maltempo.