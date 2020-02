Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +25°C a Catania e Siracusa, +20°C a Milano e Bologna [DATI]

La giornata odierna – Martedì 11 Febbraio 2020 – è stata caratterizzata da un caldo esagerato in tutt’Italia, con temperature in molti casi ben 10°C al di sopra rispetto alla norma del periodo. Ha fatto caldo in tutto il Paese, dal Nord – con picchi diffusi di +21°C nel cuore della pianura Padana, tra Lombardia ed Emilia Romagna – al Sud, dove in Sicilia orientale abbiamo avuto temperature di +25°C, in Puglia e Abruzzo con valori fino a +24°C con un vento di Garbino che ha provocato danni molto gravi sul versante orientale dell’Appennino.

Ecco tutti i dati definitivi delle massime odierne:

+25°C a Catania, Siracusa, Lentini e Riposto

a Pescara, Bari, Termoli, Fasano, Valenzano e Bitritto +23°C a Vieste, Palo del Colle, Bisceglie, Marina di Ginosa, Chieti, Pisticci, Pomarico e Nova Siri Marina

a Palermo, Brindisi, Olbia, Cisternino, Acquaviva delle Fonti e Marconia +21°C a Parma, Rho, Vigevano, Reggio Calabria, Ravenna, Ancona, Sassuolo, Desenzano del Garda, Porto Sant’Elpidio, Barletta, Putignano e Scanzano Jonico

a Milano, Bologna, Novara, Taranto, Messina, Cuneo, Imperia, Ferrara, Mantova, Modena, Reggio Emilia, Cremona, Pavia, Casale Monferrato, Matera, Grosseto, Faenza, Rimini, Foggia, Lecce, Fano e Senigallia +19°C a Roma, Verona, Brescia, Cagliari, Viterbo, Lodi, Vercelli, Asti, Alessandria, Guidonia, Avezzano e Crotone

a Torino, Genova, Perugia, Latina, Savona, Bergamo, Sondrio e Benevento +17°C a Napoli, Firenze, Pisa, Bolzano, Rovereto, Salerno e Cosenza

a Trento, La Spezia, Avellino e Frosinone +15°C a Caserta

a Pordenone, Treviso, Catanzaro e Vibo Valentia +13°C a Venezia, Padova, Udine, Vicenza, Belluno e Aosta

Ormai quest’anno ci abbiamo fatto l’abitudine, ma queste temperature sono tardo primaverili, decisamente anomale per metà Febbraio quando dovremmo essere ancora in pieno inverno…