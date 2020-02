Meteo Italia, il caldo anomalo di oggi: +20°C a Rende in Calabria, +19°C ad Argenta in Romagna [DATI]

Caldo anomalo anche oggi in tutt’Italia: spiccano in Calabria i +20°C di Rende ma sono decisamente più anomali i +19°C di Argenta, nel cuore della Romagna, tra Bologna e Ravenna che hanno entrambe raggiunto i +17°C. Temperature primaverili in tutto il Paese, ma soprattutto in Romagna spiccano i dati più estremi. Caldo impressionante nelle località appenniniche, con +18°C a L’Aquila, +17°C a Campobasso, +16°C a Matera.

Ecco le temperature massime più elevate di oggi in Italia: