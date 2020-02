Meteo Italia, maltempo e crollo delle temperature: scuole chiuse e disagi in Irpinia, primi fiocchi di neve sul Vesuvio [FOTO]

Maltempo e abbassamento delle temperature da Nord a Sud in Italia.

La penisola è interessata da una massiccia discesa di aria fredda di origine polare che entra sul Mediterraneo sotto forma di Tramontana forte con raffiche molto forti. La neve sta cadendo fino a quote collinari sull’Appennino centro-meridionale e fino a valle sui confini alpini e zone vicine.

Il crollo della colonnina di mercurio ha portato freddo e neve sul Vesuvio, che questa mattina appare imbiancato: lo strato nevoso è ben visibile anche dalle abitazioni più distanti dal vulcano. Su Napoli e i comuni della fascia costiera al momento soffia un vento freddo e le nuvole a tratti ricoprono la visuale del vulcano.

Al Nord, in Alto Adige si registra da vento forte e temperature polari in quota: a 3.000 metri attualmente si registrano -20°C. Sull’Anticima Cima Libera sulla cresta di confine, a 3.399 metri di quota, questa mattina sono stati registrati 148 km/h. Il vento spira anche a valle: a Martello di Dentro sono stati rilevati 101 km/h e a La Cave, in valle Isarco a nord di Bressanone, 98 km/h.

La neve è caduta fino a quote collinari in provincia di Isernia, ma senza alcun disagio per la viabilità. Registrato brusco calo delle temperature: rilevati 7°C sotto lo zero a Prato Gentile.

Imbiancati i monti dell’Umbria e in particolare quelli dell’Appennino umbro-marchigiano: i fiocchi sono caduti fino a 700-800 metri di quota e stamani Castelluccio e San Pellegrino di Norcia, e il monte Subasio alle spalle di Assisi, si sono risvegliati con un leggero manto nevoso.

Temperature improvvisamente in calo in Campania, con raffiche di vento molto forti e neve: l’ondata di maltempo annunciata da giorni è arrivata e in alcuni comuni dell’Irpinia i sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole. Oggi e domani rimarranno chiusi gli istituti scolastici a Chiusano San Domenico, Vallata, Trevico, Vallesaccarda, Bisaccia, Torella dei Lombardi, Guardia Lombardi, Rocca San Felice, Sant’Angelo dei Lombardi e Teora. Si tratta di un elenco provvisorio in quanto la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore soprattutto in Alta Irpinia dove si registrano disagi lungo la strada statale Ofantina. Neve e ghiaccio creano difficoltà soprattutto ai mezzi pesanti.

La neve ricopre le montagne del Laceno, del Terminio e di Montevergine.

A causa del forte vento a Potenza sono diversi gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco, in particolare per liberare le strade da rami e alberi caduti e da parti di cornicioni pericolanti. Per il momento, nel capoluogo e in provincia, le situazioni di maggiore disagio sono create dal forte vento, mentre la neve cade a tratti e finora non ha raggiunto in alcun luogo accumuli significativi.

A causa di condizioni meteo avverse, per il forte vento, sono stati soppressi i collegamenti Laziomar con le Isole Pontine. Nello specifico, le corse Ponza – Formia delle 9:00 e delle 14:30 di oggi, non verranno effettuate. Per lo stesso motivo non è stata effettuata neanche la corsa Ponza – Formia delle 8.00 di questa mattina.