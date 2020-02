Meteo Italia, la situazione da Nord a Sud: caldo anomalo e raffiche di vento record fino a 200 km/h, un morto

Sarà una giornata decisamente calda, quella di oggi, per molte regioni italiane, dove tra l’altro le forti raffiche di vento nelle scorse ore hanno anche provocato danni e disagi.

In Valle d’Aosta la tempesta Ciara ha abbattuto alberi e provocato danni a strutture: la caduta di alcune piante ha determinato la chiusura della strada regionale per Cogne, riaperta alle stamane. Oltre che nel paese ai piedi del Gran Paradiso e nel comune confinante di Aymavilles, il forte vento ha sradicato alberi anche a Pre’-Saint-Didier, Nus e Gressan. A Courmayeur, in località Dolonne, sono stati registrati danni a strutture leggere

E’ morta una donna, investita stamane da pezzi di tetto di un’abitazione scoperchiata dalle forti raffiche di vento che stanno colpendo tutta la zona di Sondrio: la tragedia è avvenuta in via Valeriana Vecchia a Traona. Soccorsa inizialmente dai vigili del fuoco e poi affidata ai sanitari giunti sul posto con un elicottero e un’ambulanza, per lei ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Nell’arco di mezz’ora i pompieri sono stati chiamati a effettuare una quindicina di interventi, in particolare nelle zone di Traona, Morbegno e Talamona per alberi sradicati, insegne pubblicitarie abbattute e tetti di abitazioni scoperchiati.

A causa di una tormenta di neve e vento è stata chiusa al traffico la SS36 dello Spluga, nel tratto fra i chilometri 140 e 147: lo rende noto Anas. La vicina località turistica di Madesimo (Sondrio) è comunque raggiungibile attraverso la strada provinciale.

La tempesta Ciara, che ha già causato vittime e danni nel nord Europa, ha prodotto effetti anche in Piemonte: stamattina, in diverse aree della regione, l’Arpa ha registrato raffiche di vento oltre i 200 km/h (il record a quota 3.272 metri in Gran Vaudala). Vento forte anche al Lago Paione (143 km/h), Rifugio Mondovi (141 km/h) e, più a bassa quota, ad Avigliana (74 km/h), Torino (72 km/h) e Pinerolo (64 km/h).

Nel Torinese nella notte sono stati decine gli interventi dei vigili del fuoco per dissesti e alberi pericolanti. Rimangono elevate anche le temperature, che stamattina, nel Torinese e nel Cuneese, hanno raggiunto i 18°C. Il caldo anomalo ha costretto alla chiusura alcuni impianti sciistici del comprensorio della Vialattea, in alta Val Susa, dove le temperature hanno sfiorato i 20°C.

Forte vento anche in gran parte della Romagna, con raffiche fino a 90 km/h che hanno causato danni: la provincia di Forlì-Cesena è stata la più colpita: le squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte per far fronte alle numerose segnalazioni. Sono crollati alcuni alberi che hanno colpito strade e abitazioni. Cinquanta gli interventi in totale nel territorio Cesenate, mentre a Rimini sono stati 25 i casi nei quali i pompieri sono dovuti intervenire. Nessun disagio nel Ravennate.

Raffiche di vento hanno investito il ponente della Liguria provocando danni in provincia di Imperia e costringendo i pompieri a diversi interventi nel corso della notte, soprattutto sulla zona di Sanremo, dove è stata anche chiusa l’Aurelia per il crollo di alcuni alberi.

Ad Ascoli Piceno e Fermo oggi si registrano 22°C e 21°C: anche nelle altre principali città delle Marche, flagellate dal vento in questi giorni, le temperature si attestano abbondantemente sopra i valori medi del periodo.

Le centraline del Centro Funzionale Multirischi della Regione per la giornata odierna segnalano anche 19°C ad Ancona, Macerata, Osimo e San Benedetto del Tronto, a Jesi 18°C, a Pesaro 17°C.

Sulle vette dell’Appennino la colonnina di mercurio segna tra i 4°C e 6°C.

Temperature insolite anche in Umbria: alle 6 la stazione di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile della Bosella, nella zona di Assisi, ha registrato ben 19°C.

A Umbertide rilevati 15,3°C, a San Giustino 15,1°C, a Branca di Gubbio 13°C, a Città di Castello 13,5°C.

A Perugia toccati 11°C, a Terni 13,5°C.

In Campania è in vigore l’allerta meteo per venti forti e mare agitato: scuole e cimiteri a Napoli sono aperti mentre sono chiusi i parchi. Il lungomare del capoluogo campano è spazzato dal vento, con disagi contenuti.

Il sindaco di Sicignano degli Alburni, nel Salernitano, ha chiuso tutte le scuole del territorio comunale e il micro-nido di località “Zuppino”.