Meteo Marzo, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: prima settimana con maltempo, neve e tanta pioggia

Con il mese di marzo, inizia ufficialmente la primavera meteorologica. Dopo un inverno quasi praticamente assente, sembra che il primo mese primaverile sia destinato ad iniziare all’insegna del maltempo, con neve, freddo e tanta pioggia. Mentre ci avviamo verso la primavera, l’inverno darà dunque un ultimo colpo di coda. Per le settimane successive, invece, è previsto il ritorno dell’alta pressione e di condizioni di prevalente stabilità. Ecco la tendenza dal 2 al 29 marzo delineata dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.

02 – 08 Marzo 2020

Nella prima settimana la pressione è in decisa diminuzione per l’afflusso di correnti fredde marittime di origine polare che daranno i maggiori effetti sulle regioni nordorientali e soprattutto su quelle del versante tirrenico. In tale contesto ci aspettiamo quindi valori di precipitazione al di sopra delle medie stagionali su tutto il territorio; temperature in discesa al Nord con ritorno ai valori nella norma del periodo, mentre si manterranno ancora relativamente alte, rispetto ai range attesi, al Centro-Sud.

09 – 15 Marzo 2020

La seconda settimana mostra una nuova e robusta ripresa di un campo di alta pressione sull’Europa centro-settentrionale in estensione fino all’area mediterranea. Le medie precipitative tornano quindi nei valori climatologici attesi, mentre i regimi termici mostrano nuovamente valori leggermente sopra la media su gran parte del territorio.

16 – 22 Marzo 2020

Ancora segnale di stabilità sul nostro Paese, seppur meno marcato rispetto alla settimana precedente. Si evidenziano così condizioni con precipitazioni nella media al Settentrione ed al di sotto di essa sulle regioni centro-meridionali; persistono temperature più elevate rispetto alla norma stagionale su gran parte del Centro-Nord, mentre i valori risulteranno generalmente nelle medie climatologiche attese al Sud.

23 – 29 Marzo 2020

Per la fine del mese di marzo il campo di alta pressione va ad attenuarsi limitatamente alle aree ioniche. Nel compresso quindi i cumulati precipitativi saranno ancora sotto la media un po’ ovunque; le temperature continueranno a mantenere valori superiori rispetto alla norma sulle regioni settentrionali e centrali, mentre saranno nella media al Meridione.