Meteo Umbria: neve e freddo, domani splenderà il sole

Neve e il freddo nelle scorse ore in Umbria, con temperature che sono scese fino a -7°C in alcune località, come ad esempio a Castelluccio di Norcia.

Nella notte le precipitazioni nevose hanno interessato gran parte della dorsale appenninica, imbiancando leggermente anche il fondovalle, tra cui Cascia, Norcia e la frazione di San Pellegrino. Imbiancato anche il monte Subasio.

Secondo il Centro funzionale della Protezione civile regionale, domani splenderà il sole nel corso della giornata. Temperature stazionarie o in lieve aumento.