Meteorite trasforma la notte in giorno in India: si schianta al suolo e lascia un ampio cratere, panico tra la popolazione [VIDEO]

Ecco il momento in cui un meteorite si è schiantato in una città dell’India, provocando un cratere di 6 metri. L’intera città di Alwar, nello stato indiano del Rajasthan, è stata illuminata per alcuni secondi prima che la palla di fuoco colpisse il terreno. Fortunatamente, la roccia spaziale non ha colpito alcuna area residenziale, impattando in una parte industriale della città.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 5 del mattino del 12 febbraio 2020. Inizialmente, il fenomeno ha causato panico tra i residenti, che non avevano idea di cosa stesse accadendo. I commenti sui social raccontano di persone svegliate dal rumore dell’impatto e di altre che hanno visto la palla di fuoco illuminare il cielo di arancione (vedi video in fondo all’articolo). Inoltre, altre persone hanno detto di aver visto la roccia spaziale fino a New Delhi, a circa 160km di distanza. Descrivendo il fenomeno, qualcuno ha detto: “Una luce luminosa nel cielo e poi una palla di fuoco con una grande coda che scendeva giù. E sembrava molto vicino”. Non è ancora chiaro da dove si sia originata la roccia spaziale e quali dimensioni avesse.

È molto insolito che i meteoriti, classificati come oggetti più piccoli di 100 metri, colpiscano la Terra in questo modo, perché normalmente bruciano nell’atmosfera. Un meteorite è il frammento solido di un oggetto, come una cometa, un asteroide o un meteoroide, che si origina nello spazio e che sopravvive al passaggio attraverso l’atmosfera, raggiungendo la superficie terrestre. Quando un meteorite entra nell’atmosfera terrestre, c’è una serie di fattori, come l’attrito, la pressione e le interazioni chimiche con i gas atmosferici, che fanno sì che il meteorite si riscaldi ed emetta energia.

Il 15 febbraio 2013, un meteorite di 20 metri è esploso sopra la Russia in quello che è diventato noto come evento di Chelyabinsk. In quell’occasione, si sono registrati quasi 1.500 feriti.