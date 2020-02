Migranti, Salvini: “Basta con quelli sempre al pronto soccorso: donne andate sei volte per interruzione di gravidanza”

“Qualcuno ha preso il pronto soccorso come il bancomat sanitario per farsi gli affari suoi ed è ora di smetterla con i non italiani al pronto soccorso, alla terza volta che ti presenti paghi“. E’ quanto dichiarato da Matteo Salvini, che ha parlato dal palco del palazzo dei congressi di Roma, dove è in corso l’evento organizzato dalla Lega, ‘Roma torna capitale’. “Ci sono – aggiunge – donne che si sono presentate per sei volte per una interruzione di gravidanza“.

“Abbiamo avuto segnalazione che alcune donne, né di Roma né di Milano, si sono presentate per la sesta volta al pronto soccorso di Milano per l’interruzione di gravidanza. Non è compito mio né dello Stato dare lezioni di morale, è giusto che sia la donna a scegliere per sé e per la sua vita, ma non puoi arrivare a prendere il pronto soccorso come la soluzione a uno stile di vita incivile“, ha detto Salvini. “Qualcuno ha preso il pronto soccorso come il bancomat sanitario per farsi gli affari suoi senza pagare una lira“, ha concluso il leader della Lega.