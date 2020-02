Milano: approvato da Comune piano intervento progetto Mind

Milano, 1 feb. (Adnkronos) – Via libera al progetto Mind-Milano Innovation District, che porterà ad Arexpo lo Human Technopole, il nuovo polo ospedaliero del Galeazzi e un campus dell’Università Statale. Il Comune di Milano ha approvato il piano integrato di intervento sull’area dell’Expo 2015, che prevede anche la realizzazione di un grande Parco tematico scientifico tecnologico di 650mila metri quadrati, oltre la metà dell’intera superficie.

“Il nuovo polmone verde si dipanerà – spiega una nota del Comune – lungo i già esistenti Cardo e Decumano con aree dedicate allo sport, all’acqua e al cibo, in continuità con i parchi di Cascina Merlata e Farini”. Sarà realizzata una fermata della Circle Line, aggiuntiva rispetto a quella già prevista a Stephenson. Secondo l’assessore all’Urbanistica, Pierfrancesco Maran, “Mind rappresenta una nuova eccellenza a livello internazionale e un tassello importante per Milano 2030. Da un lato – spiega – porterà un polo scientifico di ricerca e incontro tra il sistema pubblico e quello delle imprese, dall’altro un grande parco a disposizione di cittadini, studenti, lavoratori e ricercatori. Infine contribuirà a migliorare l’efficienza del trasporto pubblico della città, grazie alla realizzazione della fermata per la Circle Line”.

Oltre alle tre grandi funzioni pubbliche, che si insedieranno su 317mila metri quadrati di superficie lorda di pavimentazione, il piano destina 90mila metri quadrati alle residenze, di cui 30mila di housing sociale, 15mila metri quadrati al ricettivo, 30.250 metri quadrati al produttivo, 305mila metri quadrati al terziario e direzionale.