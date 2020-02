Milano: risse e alcol ai minori, sospesa licenza a Time Club di Brenta

Milano, 15 feb. (Adnkronos) – Il questore di Milano Sergio Bracco ha sospeso la licenza alla discoteca Time Club di Milano, in via Massarani, quartiere Brenta, per quindici giorni. Il provvedimento è stato emesso ieri e notificato dagli agenti del commissariato Mecenate. Il locale non è nuovo a queste sospensioni: l’ultima è di maggio scorso. Adesso, si è resa necessaria dopo i frequenti controlli e gli interventi della polizia per le continue liti e aggressioni tra clienti. In alcuni casi, erano stati anche portati in ospedale per le lesioni riportate e in un paio di occasioni era stato necessario intervenire per dei minorenni che avevano abusato di bevande alcoliche.