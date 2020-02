Milano: tre giovani arrestati nella notte per lesioni a pubblico ufficiale

Milano, 15 feb. (Adnkronos) – Tre giovani italiani sono stati arrestati ieri notte a Milano per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti di polizia sono intervenuti in piazza Bottini (Lambrate) dove hanno trovato il 118 intento a prestare cure a un 31enne, lì insieme ad alcuni amici e alla ragazza di 24 anni. Mentre cercano di ricostruire i motivi per cui è stato necessario chiamare un’ambulanza, il ferito tenta di aggredire un passante e viene ammanettato dagli agenti. Un altro ragazzo del gruppo, 29enne, comincia a dare di matto e a colpire i poliziotti, rifilando a uno di loro un pugno in faccia. Alla fine, sono arrestati in tre e l’agente riporta tre giorni di prognosi. I giovani non risulterebbero ubriachi al momento dei fatti.