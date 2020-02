Milleproroghe: Castelli, 100 mln a città metropolitana Roma/rpt

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Arrivano **100** milioni di euro per finanziare la manutenzione di strade e scuole della Città Metropolitana di Roma. Assicuriamo ai cittadini una migliore qualità della vita e diamo seguito ad un impegno preso”. Lo afferma il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, annunciando l’approvazione dell’emendamento, al Decreto Milleproroghe, che stanzia 20 milioni all’anno fino al 2024 per la Città Metropolitana di Roma e, con le stesse finalità, 10 milioni di euro all’anno per quella di Milano.