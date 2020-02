Mobilità, Polonia: oltre 9.000 auto elettriche sulla strada 

Sono circa 9.100 le auto elettriche che percorrono le strade della Polonia. Questo è quanto emerge dall’ultimo rapporto della Polish alternative fuels association (Pspa) e della Polish automotive industry association (PZpm). Secondo i loro conteggi, alla fine di gennaio, erano 9.099 le autovetture in circolazione con motori elettrici immatricolate in Polonia. Il 60% (5.415) completamente elettrico, Bev (Battery electric vehicles).

Le rimanenti 3.684 auto erano Phev (veicoli elettrici ibridi plug-in). Il rapporto ha inoltre mostrato che alla fine di gennaio 2020 il numero di veicoli commerciali pesanti e furgoni di consegna alimentati a energia elettrica era aumentato a 541 e il numero di autobus elettrici era salito a 225. Anche il comparto elettrico a due ruote continua a crescere: alla fine di gennaio erano 6.322 veicoli di questo tipo in circolazione in Polonia. Nel solo gennaio 462 veicoli passeggeri elettrici sono stati immatricolati in Polonia, registrando un aumento del 191% rispetto al dato per il periodo equivalente del 2019.