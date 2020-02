Si e’ concluso con successo il recupero del freerider caduto a quota 3300 metri, nella zona in prossimità del Rifugio Torino, sotto i cavi della funivia Skyway. Lo sciatore, un italiano, 31 anni, è stato portato in Pronto soccorso per accertamenti diagnostici. Le sue condizioni sono in fase di valutazione. Il fermo della cabina Skyway è stato di circa 30 minuti.

Dopo gli accertamenti in pronto soccorso, il freerider italiano è stato ricoverato in rianimazione prognosi riservata con politrauma.